Интернет-магазин (верстка + натяжка)

Нужен магазин с точным функционалом как этот http://www.cymax.com.

Сайт будет работать на территории Америки, нужно будет привязать к нему шопинг кард и пайпал.

Тут пример работы шопинг карт: http://1click2buy.myshopify.com/cart добавте товар в корзину и нажмите CHECKOUT.

Дизайн в PSD наш, верстка + натяжка ваша. Наполнять магазин не нужно.

ТЗ приложил!!! Указывайте – CMS, стоимость, срок 30–35 календарный дней!

Функционал и структура сайта как у аналога на 100% http://www.cymax.com.