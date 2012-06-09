Доработка CMS PrestaShop

Нужен магазин с точным функционалом как этот http://www.cymax.com . Сайт будет работать на территории Америки, нужно будет привязать к нему шопинг кард и пайпал. Тут пример работы шопинг карт: http://1click2buy.myshopify.com/cart добавте товар в ...