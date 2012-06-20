Шаблон под Virtuemart.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен6 заявок126 просмотров

Необходимо сделать шаблон под Virtuemart. Примерно вот так http://www.bunnyshop.com.ua/

13 лет назад
kuziaua
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

NetSkyby
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
6 дней
Доволен результатом. Все сделали как и договаривались, все в срок. И цена ниже чем у остальных.
Спасибо. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

NetSkyby
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин на CMS Simpla 2.1

    Требуется создать интернет-магазин аксессуаров для техники Apple на CMS Simpla 2.1 под ключ. Необходимо: -сделать дизайн и натянуть на CMS (дизайн отсюда iworldshop.com.ua) -обеспечить корректную работу функционала CMS (синхронизация с сервисом МойСклад,импорт ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Усовершенствование административной панели

    Сайт сделан на платформе Yii и работает на основе open taobao platform. Нам необходимо усовершенствовать административную панель и личный кабинет пользователя, а так же интересует возможность поддержки сайта в дальнейшем. Есть ТЗ, на основании которого ...

    Yii
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натянуть дизайн в PSD на Webasyst ShopScript

    Имеется дизайн интернет-магазина (файлы в формате PSD) и движок интернет-магазина Webasyst Shopscript Требуется: -------------- 1. Сверстать все созданные страницы макета. Верстка должна быть выполнена под шаблоны ShopScript-а: основа ...

    CSSJavaScriptWebasyst
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенести сайт с самописной CMS на Drupal

    Суть задачи, есть сайт интернет-магазина с каталогом.Товарных позиций немного но планируется расширение в будущем. Текущая CMS самописная и разработчик канул в лету. Требуется - перенести сайт на CMS Drupal с сохранением текущей функциональности. Предусмотреть ...

    DrupalJoomla
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка интернет-магазина автозапчастей. Друпал

    Необходимо ДОДЕЛАТЬ магазин автозапчастей — autogarage.kiev.ua. Реализован на Друпале (Drupal). Требуются небольшие корректировки на рабочем сайте. + реализовать фильтр по категориям. В предложении просьба указывать отдельно цену на реализацию фильтра. Подробности в файле

    Drupal
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин на Битрикс

    Цветочный интернет-магазин на Битриксе. основные стандартные страницы. (личный кабинет, корзина, каталог...). 2 языка, подключение 1С. Необходимо сделать всю техническую часть. Дизайн и контент с нашей стороны.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин (верстка + натяжка)

    Нужен магазин с точным функционалом как этот http://www.cymax.com. Сайт будет работать на территории Америки, нужно будет привязать к нему шопинг кард и пайпал. Тут пример работы шопинг карт: http://1click2buy.myshopify.com/cart добавте товар в корзину ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать интернет-магазин на Битрикс

    Необходимо создать интернет магазин на Битрикс с последующей связкой с 1С: - консультации по созданию номенклатуры 1С для правильной синхронизации с сайтом - доработка модулей в 1С по необходимости - ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблонный магазин детских товаров на OpenCart

    Создать шаблонный магазин детских товаров на OpenCart согласно прикрепленному тз. В тз на дизайн внимания не обращать т.к. изначально планировалось делать сайт с нуля, а потом было решено купить шаблон. Указывайте свои цены и ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад