Имеется дизайн интернет-магазина (файлы в формате PSD) и движок интернет-магазина Webasyst Shopscript Требуется: -------------- 1. Сверстать все созданные страницы макета. Верстка должна быть выполнена под шаблоны ShopScript-а: основа ...
Усовершенствование административной панели
Сайт сделан на платформе Yii и работает на основе open taobao platform. Нам необходимо усовершенствовать административную панель и личный кабинет пользователя, а так же интересует возможность поддержки сайта в дальнейшем. Есть ТЗ, на основании которого нужно будет делать исправления.
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