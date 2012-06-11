Усовершенствование административной панели

Сайт сделан на платформе Yii и работает на основе open taobao platform. Нам необходимо усовершенствовать административную панель и личный кабинет пользователя, а так же интересует возможность поддержки сайта в дальнейшем. Есть ТЗ, на основании которого нужно будет делать исправления.