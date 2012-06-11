Скрипт Vamshop. Исправить неполадки и доработка

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки100 просмотров

Скрипт Vamshop. Исправить неполадки и доработка.

1. Неотображается страница корзины при добавлении товара

2. не заливается товар

Доработка

1. Форма заказа

2. доработка в корзине.

13 лет назад
Fantorin
Алексей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров