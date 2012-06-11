Интернет- магазин на joomla+Virtuemart, на платном шаблоне
Скрипт Vamshop. Исправить неполадки и доработка
Скрипт Vamshop. Исправить неполадки и доработка.
1. Неотображается страница корзины при добавлении товара
2. не заливается товар
Доработка
1. Форма заказа
2. доработка в корзине.
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