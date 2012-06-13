Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры! Проект: Интернет-магазин подшипников + подружить его с Яндекс.Маркетом. - Концепция сайта продуманна. - Дизайн сайта полностью отрисован в фотошопе (слои сгруппированы и ...
Доделать сниппет shopkeeper на MODx 1.0.6
В интернет-магазине у каждого товара есть параметры: www.prostokreslo.ru/katal... нужно сделать так, чтобы при выборе крестовин, менялась цена в конфигураторе (внизу под товаром). При выборе другой крестовины, цена менялась правильно (т.е. крестовина менялась, а не прибавлялась), аналогично с подлокотниками, механизмами качания и обивкой. При клике на "Добавить в корзину" цена должна корректно переноситься в корзину. Если что-то непонятно, могу подробнее объяснить по скайпу. Жду ваши предложения. Возможно долгосрочное сотрудничество.
Пишем сроки в icq (с пометкой темы) 628789456
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