Нужно создание сайта с интернет магазином. -нужно чтобы был выбор по различным критериям - совмещение с общей складской базой наличия товара. - возможность указывать Артикул товара, Цвет, Материал - ...
Интернет-магазин автозапчастей, автоэлектроники
Интренет-магазин автозапчасти,массовая закачка прайсов, желательно с подгрузкой информации о детали (по коду запчасти)
типа каталога TECDOC(могу предоставить каталог), поиск по коду запчасти, автокаталог автомобилей.
С автоэлектроникой проще, возможно поштучная загрузка с детальными описаниями(желательно подгружать под поиск выбранного автомобиля)
нужен сайт без тормозов,должна быть соблюдена валидность, кросбраузерность
основное направление автозапчасти и автоэлектроника в дальнейшем планируется авто тюнинг и т.д.
аналоги сайта: http://autopartsnetwork.com.ua http://interteam.ua http://autosland.com.ua/
логотип и дизайн можем сами разработать, домен есть, хостинг тоже с нашей стороны.
предложения, стоимость и вопросы: [email protected]
Заявки фрилансеров
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