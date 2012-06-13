Интернет-магазин автозапчастей, автоэлектроники

Интренет-магазин автозапчасти,массовая закачка прайсов, желательно с подгрузкой информации о детали (по коду запчасти)

типа каталога TECDOC(могу предоставить каталог), поиск по коду запчасти, автокаталог автомобилей.

С автоэлектроникой проще, возможно поштучная загрузка с детальными описаниями(желательно подгружать под поиск выбранного автомобиля)

нужен сайт без тормозов,должна быть соблюдена валидность, кросбраузерность

основное направление автозапчасти и автоэлектроника в дальнейшем планируется авто тюнинг и т.д.

аналоги сайта: http://autopartsnetwork.com.ua http://interteam.ua http://autosland.com.ua/

логотип и дизайн можем сами разработать, домен есть, хостинг тоже с нашей стороны.

предложения, стоимость и вопросы: [email protected]