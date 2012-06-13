WordPress. Доработать "корзину" инет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок119 просмотров

Для интернет магазина на WordPress - www.dieselwatch.com.ua требуется доработка "корзины".

1. Сделать процесс завершения заказа через "корзину" в 2 шага, сейчас их 4.

2. Вёрстка и редактирование стилей "корзины".

3. Возможны и некоторые другие мелкие доработки.

WordPress
13 лет назад
rusinborg
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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