Интренет-магазин автозапчасти,массовая закачка прайсов, желательно с подгрузкой информации о детали (по коду запчасти) типа каталога TECDOC(могу предоставить каталог), поиск по коду запчасти, автокаталог автомобилей. С автоэлектроникой проще, возможно поштучная загрузка с детальными ...
WordPress. Доработать "корзину" инет-магазина
Для интернет магазина на WordPress - www.dieselwatch.com.ua требуется доработка "корзины".
1. Сделать процесс завершения заказа через "корзину" в 2 шага, сейчас их 4.
2. Вёрстка и редактирование стилей "корзины".
3. Возможны и некоторые другие мелкие доработки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Интернет-магазины10 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создание сайта с интернет магазином. -нужно чтобы был выбор по различным критериям - совмещение с общей складской базой наличия товара. - возможность указывать Артикул товара, Цвет, Материал - ...Завершен13 лет назад
Скрипт Vamshop. Исправить неполадки и доработка. 1. Неотображается страница корзины при добавлении товара 2. не заливается товар Доработка 1. Форма заказа 2. доработка в корзине.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Интернет- магазин на joomla+Virtuemart, на платном шаблонеЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно установить на хостинг скрипты партнерских магазинов Всемайки и супермайки. Там все готово - только хостинг подстроить немного (ошибка выскакивает...Закрыт13 лет назад
Необходимо сделать шаблон под Virtuemart. Примерно вот так http://www.bunnyshop.com.ua/Завершен13 лет назад
Требуется создать интернет-магазин аксессуаров для техники Apple на CMS Simpla 2.1 под ключ. Необходимо: -сделать дизайн и натянуть на CMS (дизайн отсюда iworldshop.com.ua) -обеспечить корректную работу функционала CMS (синхронизация с сервисом МойСклад,импорт ...Закрыт13 лет назад
Сайт сделан на платформе Yii и работает на основе open taobao platform. Нам необходимо усовершенствовать административную панель и личный кабинет пользователя, а так же интересует возможность поддержки сайта в дальнейшем. Есть ТЗ, на основании которого ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется дизайн интернет-магазина (файлы в формате PSD) и движок интернет-магазина Webasyst Shopscript Требуется: -------------- 1. Сверстать все созданные страницы макета. Верстка должна быть выполнена под шаблоны ShopScript-а: основа ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
Суть задачи, есть сайт интернет-магазина с каталогом.Товарных позиций немного но планируется расширение в будущем. Текущая CMS самописная и разработчик канул в лету. Требуется - перенести сайт на CMS Drupal с сохранением текущей функциональности. Предусмотреть ...Закрыт13 лет назад