Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры!

Проект: Интернет-магазин подшипников + подружить его с Яндекс.Маркетом.

- Концепция сайта продуманна.

- Дизайн сайта полностью отрисован в фотошопе (слои сгруппированы и интуитивно понятно названы).(образец в файле)

- Материалы (которых кстати не более 10 страниц) предоставляются с моей стороны в электронном виде.

- Каталог товаров (1200 поз) с описанием, с изображениями, тоже с меня в формате XLS (пример в файле)

- Хостинг и доменное имя, тоже регистрирую сам (после совещания с Вами)

НЕОБХОДИМО С ВАШЕЙ СТОРОНЫ:

- Натянуть дизайн на какой-нибудь удобный и понятный CSM.

- Разработать CSM структуру сайта, и заполнить его информацией.

- Приладить каталог товаров.

- Залить всё на хостинг. Отладить.

- Зарегистровать магазин на Яндекс.Маркет (возможно в присутствии меня) и настроить взаимодействие с ним.

- Обучить меня основам управления сайта. (CSM раньше видел, обучаем;)

Условия:

1) Обязательна первая личная встреча для передачи материалов, обсуждения нюансов, в моём офисе по адресу СПб, ул Салова, д 36

2) Срок выполнения проекта не более 3 недель (без учёта задержек с моей стороны)

С уважением директор ООО "Альянс-Подшипник" Владимиров Александр