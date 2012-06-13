Для интернет магазина на WordPress - www.dieselwatch.com.ua требуется доработка "корзины". 1. Сделать процесс завершения заказа через "корзину" в 2 шага, сейчас их 4. 2. Вёрстка и редактирование стилей "корзины". 3. Возможны и ...
Интернет-магазин
Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры!
Проект: Интернет-магазин подшипников + подружить его с Яндекс.Маркетом.
- Концепция сайта продуманна.
- Дизайн сайта полностью отрисован в фотошопе (слои сгруппированы и интуитивно понятно названы).(образец в файле)
- Материалы (которых кстати не более 10 страниц) предоставляются с моей стороны в электронном виде.
- Каталог товаров (1200 поз) с описанием, с изображениями, тоже с меня в формате XLS (пример в файле)
- Хостинг и доменное имя, тоже регистрирую сам (после совещания с Вами)
НЕОБХОДИМО С ВАШЕЙ СТОРОНЫ:
- Натянуть дизайн на какой-нибудь удобный и понятный CSM.
- Разработать CSM структуру сайта, и заполнить его информацией.
- Приладить каталог товаров.
- Залить всё на хостинг. Отладить.
- Зарегистровать магазин на Яндекс.Маркет (возможно в присутствии меня) и настроить взаимодействие с ним.
- Обучить меня основам управления сайта. (CSM раньше видел, обучаем;)
Условия:
1) Обязательна первая личная встреча для передачи материалов, обсуждения нюансов, в моём офисе по адресу СПб, ул Салова, д 36
2) Срок выполнения проекта не более 3 недель (без учёта задержек с моей стороны)
С уважением директор ООО "Альянс-Подшипник" Владимиров Александр
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