Связь сайта и 1С

Необходимо сделать возможным НЕ ДЛЯ ВСЕХ авторизованных пользователей возможность самостоятельно оформлять счета-фактуры и расходные накладные на отправку непосредственно на сайте минуя звонки и работу менеджеров. Так как нашим сайтом в основном пользуются именно дилеры.

Как я себе вижу решение этого вопроса, у Вас оно может быть совершенно другим.

Вариант 1. Подключить сайт к онлайн связи с 1с, в которой пользователь мог бы видеть остатки в реальном времени и совершать покупки с выбором дальнейшего варианта доставки. Для каждого дилера существует кредитный договор в рамках которого он может покупать на разрешённую сумму.

Вариант 2. Отказаться от онлайнт связи. При этом 1с каждый 5 минут (больше-меньше) формирует пакеты состоящие из остатков и номенклатуры на сладе, а также данные о контрагентах. В карточке контрагента заносить не только логин и пароль к системе на сайте, но и автоматически будут вестись и кредитные лимиты. При этом тоже самое, оформляя покупку на сайте, каждые 5 минут пакет с сайта отправляется на сервер с 1с, где распаковывается и данные о счетах и накладных вносятся в 1с.

О каждом варианте сам читал, это не мной придумано.

Сейчас всё очень банально построено, покупатель оформляет заказ на сайте, который приходит мне и менеджеру на почту. Потом перезваниваем и уточняем все детали покупки. Теряется много времени. Большинство смотрят позиции на сайте и сразу звонят менеджеру. Я хочу эту цепочку сократить как по времени так и по занятости менеджеров.

Сам сайт написан не очень хорошо на самописном движке, на PHP

Наш сайт: http://100shin.com.ua? версия 1с: 8,2