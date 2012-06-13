В интернет-магазине у каждого товара есть параметры: www.prostokreslo.ru/katal... нужно сделать так, чтобы при выборе крестовин, менялась цена в конфигураторе (внизу под товаром). При выборе другой крестовины, цена менялась правильно (т.е. крестовина менялась, а не прибавлялась), ...
Связь сайта и 1С
Необходимо сделать возможным НЕ ДЛЯ ВСЕХ авторизованных пользователей возможность самостоятельно оформлять счета-фактуры и расходные накладные на отправку непосредственно на сайте минуя звонки и работу менеджеров. Так как нашим сайтом в основном пользуются именно дилеры.
Как я себе вижу решение этого вопроса, у Вас оно может быть совершенно другим.
Вариант 1. Подключить сайт к онлайн связи с 1с, в которой пользователь мог бы видеть остатки в реальном времени и совершать покупки с выбором дальнейшего варианта доставки. Для каждого дилера существует кредитный договор в рамках которого он может покупать на разрешённую сумму.
Вариант 2. Отказаться от онлайнт связи. При этом 1с каждый 5 минут (больше-меньше) формирует пакеты состоящие из остатков и номенклатуры на сладе, а также данные о контрагентах. В карточке контрагента заносить не только логин и пароль к системе на сайте, но и автоматически будут вестись и кредитные лимиты. При этом тоже самое, оформляя покупку на сайте, каждые 5 минут пакет с сайта отправляется на сервер с 1с, где распаковывается и данные о счетах и накладных вносятся в 1с.
О каждом варианте сам читал, это не мной придумано.
Сейчас всё очень банально построено, покупатель оформляет заказ на сайте, который приходит мне и менеджеру на почту. Потом перезваниваем и уточняем все детали покупки. Теряется много времени. Большинство смотрят позиции на сайте и сразу звонят менеджеру. Я хочу эту цепочку сократить как по времени так и по занятости менеджеров.
Сам сайт написан не очень хорошо на самописном движке, на PHP
Наш сайт: http://100shin.com.ua? версия 1с: 8,2
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