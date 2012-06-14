На базе готового дизайна разработать магазин

В интернет-магазине у каждого товара есть параметры: www.prostokreslo.ru/katal... нужно сделать так, чтобы при выборе крестовин, менялась цена в конфигураторе (внизу под товаром). При выборе другой крестовины, цена менялась правильно (т.е. крестовина менялась, а не прибавлялась), ...