Необходимо сделать возможным НЕ ДЛЯ ВСЕХ авторизованных пользователей возможность самостоятельно оформлять счета-фактуры и расходные накладные на отправку непосредственно на сайте минуя звонки и работу менеджеров. Так как нашим сайтом в основном пользуются именно дилеры. ...
На базе готового дизайна разработать магазин
Требуется разработать интернет-магазин для сети салонов оптики.
Требования:
1) Удобная и стабильная платформа для администрирования.
2) Поддержка платежных систем Рунета, банковских карт
Возможно потребуется рассылка акционных предложений по зарегистрированным пользователям.
Предпочтения отдаются платформам OpenCart и PrestaShop.
Смотрите дизайн во вложении, реалистично оценивайте возможность реализации (обсуждается).
Просьба сразу указывать сроки и платформу разработки.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $150
В интернет-магазине у каждого товара есть параметры: www.prostokreslo.ru/katal... нужно сделать так, чтобы при выборе крестовин, менялась цена в конфигураторе (внизу под товаром). При выборе другой крестовины, цена менялась правильно (т.е. крестовина менялась, а не прибавлялась), ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры! Проект: Интернет-магазин подшипников + подружить его с Яндекс.Маркетом. - Концепция сайта продуманна. - Дизайн сайта полностью отрисован в фотошопе (слои сгруппированы и ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Для интернет магазина на WordPress - www.dieselwatch.com.ua требуется доработка "корзины". 1. Сделать процесс завершения заказа через "корзину" в 2 шага, сейчас их 4. 2. Вёрстка и редактирование стилей "корзины". 3. Возможны и ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Интренет-магазин автозапчасти,массовая закачка прайсов, желательно с подгрузкой информации о детали (по коду запчасти) типа каталога TECDOC(могу предоставить каталог), поиск по коду запчасти, автокаталог автомобилей. С автоэлектроникой проще, возможно поштучная загрузка с детальными ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создание сайта с интернет магазином. -нужно чтобы был выбор по различным критериям - совмещение с общей складской базой наличия товара. - возможность указывать Артикул товара, Цвет, Материал - ...Завершен13 лет назад
Скрипт Vamshop. Исправить неполадки и доработка. 1. Неотображается страница корзины при добавлении товара 2. не заливается товар Доработка 1. Форма заказа 2. доработка в корзине.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Интернет- магазин на joomla+Virtuemart, на платном шаблонеЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно установить на хостинг скрипты партнерских магазинов Всемайки и супермайки. Там все готово - только хостинг подстроить немного (ошибка выскакивает...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать шаблон под Virtuemart. Примерно вот так http://www.bunnyshop.com.ua/Завершен13 лет назад