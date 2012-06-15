Сверстать интернет-магазин, реализовать функционал

требуется специалист(лучше команда из дизайнера-верстальщика и программиста) для создания интернет магазина. есть готовые макеты дизайна(psd) требующие некоторых доработок, так же имеется набросок тз - его нужно довести до ума и проконсультировать по многим возникающим вопросам.

cms выбор хотелось бы положить на усмотрение исполнителя, сам же подумываю о такой связке cms - joomla 2.5+ virtuemart +activehelper(http://www.activehelper.com/livehelp/live-chat/features.html)+ в конечном итоге хотелось бы видеть еще и мобильную версию сайта (http://www.movm.net)

с уважением Василий Старыпин