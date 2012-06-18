Создать интернет-магазин сельских продуктов

Сайт должен быть многоязычным.

Разработка включает в себя дизаин. Дизаин должен быть ярким, чистым и привлекательным.

В начале на сайте будет не много разделов и не много товаров, но должна быть возможность добавлять разделы и товары.

Должны быть корзина, но финансовой части на сайте не будет.

Возможность делать «лаик» в соц. Сетях.

Нужна админ часть для редактирования товаров, разделов, текстовых блоков.

Сайт на начальном этапе будет совсем небольшой, с небольшим колвом товара, но планируется развитие, потому желательно, чтобы с человеком или людьми сделавшими основу сайта, можно было бы договариваться на создание дополнительных функций на сайте и другой поддержке, за другие деньги позже.

Структура сайта должна соответствовать современным СЕО стандартам. (Хорошее индексирование всех страниц и товаров гуглом)