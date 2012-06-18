Необходимо доработать интернет-магазина на OpenCart. Чуть изменить дизайн.
Создать интернет-магазин сельских продуктов
Сайт должен быть многоязычным.
Разработка включает в себя дизаин. Дизаин должен быть ярким, чистым и привлекательным.
В начале на сайте будет не много разделов и не много товаров, но должна быть возможность добавлять разделы и товары.
Должны быть корзина, но финансовой части на сайте не будет.
Возможность делать «лаик» в соц. Сетях.
Нужна админ часть для редактирования товаров, разделов, текстовых блоков.
Сайт на начальном этапе будет совсем небольшой, с небольшим колвом товара, но планируется развитие, потому желательно, чтобы с человеком или людьми сделавшими основу сайта, можно было бы договариваться на создание дополнительных функций на сайте и другой поддержке, за другие деньги позже.
Структура сайта должна соответствовать современным СЕО стандартам. (Хорошее индексирование всех страниц и товаров гуглом)
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