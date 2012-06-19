Необходимо доработать интернет-магазина на OpenCart. Чуть изменить дизайн.
Сделать темплейт для магазина на oscommerce
Есть магазин развернутый на oscommerce. shop.agg.by
Нужно сделать для него темплейт. один в один как тут http://osc3.template-help.com/osc_23860/index.php.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $140
Требуется разработать интернет-магазин для сети салонов оптики. Требования: 1) Удобная и стабильная платформа для администрирования. 2) Поддержка платежных систем Рунета, банковских карт Возможно потребуется рассылка акционных предложений по зарегистрированным пользователям. ...Интернет-магазины2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $450
Сайт должен быть многоязычным. Разработка включает в себя дизаин. Дизаин должен быть ярким, чистым и привлекательным. В начале на сайте будет не много разделов и не много товаров, но должна быть возможность добавлять ...Интернет-магазины25 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется полная детальная проработка магазина на системе ecwid.com В каталоге 1 (один) товар. Всё настроить, зарегистрироваться, подключить платёжные системы. Сдать полностью настроенный и готовый к продажам ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо настроить выгрузку и загрузку товаровЗавершен13 лет назад
Необходимо привязать нестандартный дизайн к PrestaShop. Подробности отпишу в личку.Завершен13 лет назад
Существует сайт - интернет-магазин. Создан на Drupal+Ubercart. После создания его возникла необходимость провести ряд измений и доработок функционала. Краткое описание вопросов в прикрепленном файле. Предлагайте стоимость. Если сработаемся есть еще работа. Спасибо.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1500
требуется специалист(лучше команда из дизайнера-верстальщика и программиста) для создания интернет магазина. есть готовые макеты дизайна(psd) требующие некоторых доработок, так же имеется набросок тз - его нужно довести до ума и проконсультировать по многим возникающим вопросам. ...Закрыт13 лет назад
суть скидки: чем больше товаров в корзине, тем больше скидка вплоть до 100% скидки например: добавили 2 товара за 250 и 230 грн, скидка должна рассчитываться автоматически от товара который дешевле в корзине, ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры!! Нужен дизайн интернет магазина товаров для дома, в основном текстиль. Необходимо разработать дизайн и сверстать макеты. Домен, хостинг, логотип есть. Требования к дизайну: 1. Дизайн должен быть не ...Интернет-магазины33 заявкиЗакрыт13 лет назад