Сделать темплейт для магазина на oscommerce

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Есть магазин развернутый на oscommerce. shop.agg.by

Нужно сделать для него темплейт. один в один как тут http://osc3.template-help.com/osc_23860/index.php.

13 лет назад
My_IT_Agancy
Георгий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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