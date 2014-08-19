Интернет-магазин автозапчстей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен28 заявок254 просмотра

Нужен сайт интернет-магазина по продаже запчастей(с поиском)- есть домен, есть хостинг, в тарифном плане на хостинге есть шаблон интернет-магазина(несколько устарелый) с движком Joomla.

Joomla
13 лет назад
lilya_2504
Лилия 
65 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

cool1974
Роман 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$375
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

cool1974
Роман 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
13 лет назад