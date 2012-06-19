Интернет-магазин (витрина)

Желательно CMS Simpla, дизайн в PSD будет наш.

Необходимо создание интернет-витрины/интернет-магазина для торговой компании.

Основные требования:

Связка с 1С

Порядка 10 тыс. позиций номенклатуры

Хорошая работа под нагрузкой

НЕ самописная КМС, при необходимости готовы выкупить лицензию указанной КМС.

Модульность КМС.

Цена должна включать в себя услуги по размещению и конечной настройке на хостинге заказчика.

Подробное ТЗ приложил.

Без цены и сроков предложения не рассматриваю, понятно что цену скорректируем в процессе, но ее порядок нужно указать.

Без аналогичных работ в портфолио предложения не рассматриваю, сразу давайте ссылки, 1–3 вполне достаточно.

В личку писать не нужно — буду игнорировать, оставляйте все предложения здесь.

UP: еще раз для тех кто не читает внимательно — Без цены и сроков предложения не рассматриваю!