Копия инет магазина

Нужна точная копия этого сайта uk.mydannaplus.com только на двух языках: руском и украинском. Естественно все картинки нужно переделать, переводы с меня. Должна быть возможность подключить оплату карточкой.

Рассматриваются предложения как на готовых движках так и самописах.

В аську и скапй просьба не писать.

Спасибо