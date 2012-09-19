Копия инет магазина

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Завершен13 заявок285 просмотров

Нужна точная копия этого сайта uk.mydannaplus.com только на двух языках: руском и украинском. Естественно все картинки нужно переделать, переводы с меня. Должна быть возможность подключить оплату карточкой.

Рассматриваются предложения как на готовых движках так и самописах.

В аську и скапй просьба не писать.

Спасибо

13 лет назад
Venom4eg
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад
$250
14 дней
Исполнитель сделал работу в полном объеме, исправил все недостатки и замечания. С ним можно найти общий язык в любом вопросе. Не пропадал, не кормил "завтраками". Вцелом сотрудничеством доволен, спасибо!
Отличный заказчик! Умеет правильно сформулировать и поставить задачу что очень важно! Оперативно проверяет выполненную работу и своевременно оплачивает её. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад