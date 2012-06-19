Необходимо создать интернет магазин на Битрикс с последующей связкой с 1С

Тематика: бытовая техника, хоз. товары, комп. периферия.

Фирменного стиля как такового нет, стиль/дизайн – простой, легкий, удобный.

Некоторые основные требования:

Требования по работе с товаром:

• Формирование базы заказов с возможностью администратора удалять, отменять заказы, производить заказ от имени клиента.

• Формирование статусов заказов;

• Возможность показывать по каждому товару – несколько цен, зависящих от объема и сроков его поставки;

• Парсинг, инфорер товаров на вынос;

• Описание товаров, подробное описание товаров, несколько вариантов картинок.

• Бонусная и ценовая программы.

• Отзывы о товаре на странице с товаром.

• Есть еще потребность в формировании прайс-листов с гиперссылками в файле прайса на конкретную страницу с описание данного товара.

Пользователи/Оплата пользователей:

• Регистрация происходит в обычном режиме, при регистрации, пользователю присваивается код (номер счета), который он может пополнять;

• Интеграция с платежными системами (кошельки в вебмани, яндекс, РБК, Робокассу).

• Администратором регистрируются все критерии заказов и пользователей.

• Рейтинги товаров, покупателей производителей

• Использование элементов соцсети

Это конечно еще не все, более подробно описано в техзадании.

Домен есть, хостинг подготовлю сам.

Требуется:

Работоспособный человек с активным участием в проекте.

Опыт работы с Битрикс. Примеры работ в портфолио желательны.

Жду вопросов, предложений по цене и срокам исполнения.