Нужен сайт интернет-магазина по продаже запчастей(с поиском)- есть домен, есть хостинг, в тарифном плане на хостинге есть шаблон интернет-магазина(несколько устарелый) с движком Joomla.
Интернет-магазин на Битрикс
Необходимо создать интернет магазин на Битрикс с последующей связкой с 1С
Тематика: бытовая техника, хоз. товары, комп. периферия.
Фирменного стиля как такового нет, стиль/дизайн – простой, легкий, удобный.
Некоторые основные требования:
Требования по работе с товаром:
• Формирование базы заказов с возможностью администратора удалять, отменять заказы, производить заказ от имени клиента.
• Формирование статусов заказов;
• Возможность показывать по каждому товару – несколько цен, зависящих от объема и сроков его поставки;
• Парсинг, инфорер товаров на вынос;
• Описание товаров, подробное описание товаров, несколько вариантов картинок.
• Бонусная и ценовая программы.
• Отзывы о товаре на странице с товаром.
• Есть еще потребность в формировании прайс-листов с гиперссылками в файле прайса на конкретную страницу с описание данного товара.
Пользователи/Оплата пользователей:
• Регистрация происходит в обычном режиме, при регистрации, пользователю присваивается код (номер счета), который он может пополнять;
• Интеграция с платежными системами (кошельки в вебмани, яндекс, РБК, Робокассу).
• Администратором регистрируются все критерии заказов и пользователей.
• Рейтинги товаров, покупателей производителей
• Использование элементов соцсети
Это конечно еще не все, более подробно описано в техзадании.
Домен есть, хостинг подготовлю сам.
Требуется:
Работоспособный человек с активным участием в проекте.
Опыт работы с Битрикс. Примеры работ в портфолио желательны.
Жду вопросов, предложений по цене и срокам исполнения.
Заявки фрилансеров
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