Необходимо создать интернет магазин на Битрикс с последующей связкой с 1С Тематика: бытовая техника, хоз. товары, комп. периферия. Фирменного стиля как такового нет, стиль/дизайн – простой, легкий, удобный. ...
Website x5 evolution 9
Магазин написан на website x5 evolution 9
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