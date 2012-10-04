Требуется создание интернет магазина под ключ, можем рассмотреть покупку готового. Основные требования: -не сложная CMS -привязка платежных систем
Добавить и настроить кнопку быстрого заказа
есть интернет магазин на базе joomla 2.5 с virtuemart 2.
требуется вместо корзины сделать кнопку быстрого заказа. то есть чтобы человек мог купить товар без регистрации. в идеале при нажатии на кнопку купить должны выплывать всего несколько полей: ФИО, город, Email (чтобы мог оставить пустым), моб. телефон, и комментарий к заказу.
после заполнения этих форм у человека должно всплывать сообщение - "спасибо за заказ - наш менеджер свяжется с Вами.
админ должен иметь возможность обработать этот заказ - то есть видеть, что заказал человек, его данные.
с ув.
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