Добавить и настроить кнопку быстрого заказа

есть интернет магазин на базе joomla 2.5 с virtuemart 2.

http://massage-portal.com.ua/

требуется вместо корзины сделать кнопку быстрого заказа. то есть чтобы человек мог купить товар без регистрации. в идеале при нажатии на кнопку купить должны выплывать всего несколько полей: ФИО, город, Email (чтобы мог оставить пустым), моб. телефон, и комментарий к заказу.

после заполнения этих форм у человека должно всплывать сообщение - "спасибо за заказ - наш менеджер свяжется с Вами.

админ должен иметь возможность обработать этот заказ - то есть видеть, что заказал человек, его данные.

с ув.