Создать магазин

$250
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Закрыт12 заявок172 просмотра

Добрый день, требуется создать интернет магазин по продаже спортивных товаров, насчёт движка хотелось бы переговорить с вами, какой лучше, я думаю dle ваши вопросы и варианты писать в скайп oleg12688, сроки исполнения 7 дней

DLE
13 лет назад
oleg12688
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров