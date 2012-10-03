Наполнение контентом, оптимизация, настройка експорта/импорта
Дописать интернет-магазин на php
Движок самопальный.
Необходимы знания php, mysql, ajax.
При ответе на проект желательно привести примеры подобных проектов для оценки как опыта разработки, так и дизайнерских навыков.
Пишите предложения со сроками и своей ценой.
Просьба отвечать сразу по контактам:
ICQ 137462631
skype fizatdf
Заявки фрилансеров
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