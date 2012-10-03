Дописать интернет-магазин на php

Движок самопальный.

Необходимы знания php, mysql, ajax.

При ответе на проект желательно привести примеры подобных проектов для оценки как опыта разработки, так и дизайнерских навыков.

Пишите предложения со сроками и своей ценой.

Просьба отвечать сразу по контактам:

ICQ 137462631

skype fizatdf