Дописать интернет-магазин на php

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки157 просмотров

Движок самопальный.

Необходимы знания php, mysql, ajax.

При ответе на проект желательно привести примеры подобных проектов для оценки как опыта разработки, так и дизайнерских навыков.

Пишите предложения со сроками и своей ценой.

Просьба отвечать сразу по контактам:

ICQ 137462631

skype fizatdf

AJAXMySQLPHP
13 лет назад
fizatdf
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров