Тех. решение по автоотправке цифровых товаров

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У нас сайт на стандартном движке, предоставленном компанией Мегагрупп megagroup.ru

Нужно создать страницу для приема платежей и отправки после получения оплаты цифровых товаров.

Опыт реализации аналогичных проектов желателен.

13 лет назад
corlaw
47 лет
16 лет в сервисе
Была
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров