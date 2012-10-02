Здравствуйте. Нужен интернет магазин на cms Shop-Script WebAsyst Интересует цена, сроки разработки. И возможности интернет магазина на этой системе. Пока не понятно какую систему лучше выбрать. Также пишите свои контактные данные. Обязательно ...
Тех. решение по автоотправке цифровых товаров
У нас сайт на стандартном движке, предоставленном компанией Мегагрупп megagroup.ru
Нужно создать страницу для приема платежей и отправки после получения оплаты цифровых товаров.
Опыт реализации аналогичных проектов желателен.
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