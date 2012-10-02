Интернет-магазин на CMS Shop-Script WebAsyst

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Закрыт6 заявок111 просмотров

Здравствуйте. Нужен интернет магазин на cms Shop-Script WebAsyst Интересует цена, сроки разработки. И возможности интернет магазина на этой системе. Пока не понятно какую систему лучше выбрать. Также пишите свои контактные данные. Обязательно наличие в портфолио примеров работ с этой системой управления. Система не куплена. Есть ли у вас наличие лицензии.

Webasyst
13 лет назад
sergey_levenchen
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров