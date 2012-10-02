Суть проблемы такова, разработан проект на базе osCommerce, какая там версия, сказать точно не берусь. После небольшой доработки (было добавлена возможность для одного товара указать несколько цен в зависимости от размера и цвета) и ...
Интернет-магазин на CMS Shop-Script WebAsyst
Здравствуйте. Нужен интернет магазин на cms Shop-Script WebAsyst Интересует цена, сроки разработки. И возможности интернет магазина на этой системе. Пока не понятно какую систему лучше выбрать. Также пишите свои контактные данные. Обязательно наличие в портфолио примеров работ с этой системой управления. Система не куплена. Есть ли у вас наличие лицензии.
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