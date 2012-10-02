Выкуп 1-го/нескольких мест в автобусе из opencat

1.

Автобус должен быть товаром, места количеством на остатке, расписание опцией время.

2.

сделать поиск по типу - направление, дата

3.

накинуть верстку

Требование - изменения желательно через VQMOD только

*Оплата по факту — можно в реальном времени — прогресс -> оплата.

*Отказ от сотрудничества если нет на связи более 1 дня, нет скринов или иных подтверждений общения, превышение срока отказ без предупреждений