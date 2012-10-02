Выкуп 1-го/нескольких мест в автобусе из opencat

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Закрытнет заявок131 просмотр

1.

Автобус должен быть товаром, места количеством на остатке, расписание опцией время.

2.

сделать поиск по типу - направление, дата

3.

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Требование - изменения желательно через VQMOD только

*Оплата по факту — можно в реальном времени — прогресс -> оплата.

*Отказ от сотрудничества если нет на связи более 1 дня, нет скринов или иных подтверждений общения, превышение срока отказ без предупреждений

13 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров