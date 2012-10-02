Создать интернет-магазин

Прошу дать примерную оценку создания сайта. Понравился функционал сайта vseinstrumenti.ru/ Тематика у нас - та же: урал-опт.рф

Начинаем развивать регионы. Требуется дальнейшее развитие розницы. Основное направление сейчас - опт.

Нужен сайт на перспективу, как в плане масштабируемости, так и в плане управляемости.

Прикрепил анкету, присланную одним из агентств и заполненную нами, в качестве предварительного техзадания