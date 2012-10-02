Добрый день. Нужно реализовать сайт на CMS Drupal 7. Все материалы для оценки в аттаче. Детали при личной переписке. Требование к исполнителю: - адекватность - знание друпал ...
Создать интернет-магазин
Прошу дать примерную оценку создания сайта. Понравился функционал сайта vseinstrumenti.ru/ Тематика у нас - та же: урал-опт.рф
Начинаем развивать регионы. Требуется дальнейшее развитие розницы. Основное направление сейчас - опт.
Нужен сайт на перспективу, как в плане масштабируемости, так и в плане управляемости.
Прикрепил анкету, присланную одним из агентств и заполненную нами, в качестве предварительного техзадания
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