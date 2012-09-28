После доработки php-shop некоторые функции перестали работать, есть подозрение на конфликты скриптов. $40-50.
Интернет-магазин парфюмерии и косметики
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Есть желание открыть интернет- магазин оригинальной парфюмерии и косметики. Необходимый функционал - продвинутая система поиска товаров. Пример http://parfumag.com.ua/ , это в идеале. Или вот так http://www.aroma.ua/ , тоже было бы неплохо. Товары из одной парфюмерной линии должны располагаться рядом(образец http://www.aroma.ua/ru/hermes_voyage_dhermes ) Фотографии должны при нажатии зумироваться, как в приведенных примерах. Дизайн и цветовая схема - легкий, не перегруженный едкими цветами, оптимально - пастельные, бледно-розовые, персиковые оттенки, для образца http://aromat-parfum.com.ua/. Прайс-листы поставщика находятся в файлах Excel, количество товарных позиций около 1500 единиц. В админке важна функция сверки наличия товара в свежем прайс-листе с тем, что в данный момент занесено в каталог магазина. Иными словами - если товар появился у поставщика - я добавляю его в каталог( или меняю надпись "товар отсутствует") и наоборот. Важно, чтобы этот процесс был максимально автоматизирован. CMS простая и не тормознутая, а так же несложная админка. После запуска нужно обучение в админке или хотя бы доходчивая инструкция.
Пишите свои предложения и цены( с контентом и без). Планируемый бюджет "под ключ" около 600 долларов. Оплата на карту Приватбанка (для тех, то на Украине)
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