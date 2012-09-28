CheckBox osCommerce Vam Edition

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка163 просмотра

Надо в магазине на движке osCommerce Vam Edition добавить чекбокс для рассылки и правилами пользования (чтобы при клике открывалось всплывающее окно с правилами).

От Вас цена, срок.

13 лет назад
tdr2012
Михаил 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров