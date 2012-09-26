Перенос Интернет-магазина с ShopCMS на Битрикс

Требуется перенести действующий интернет магазин с ShopCMS на Битрикс.

Задачи:

- перенос шаблона, настройка корректного отображения на битрикс, настройка стилей и т.д.

- перенос товаров Около 1300 товаров (есть экспорт импорт и там и там). Товар – картинка большая и маленькая, текстовое описание, цена.

- перенос Около 40 страниц с информацией.

- качественная настройка редиректа ссылок со старого движка на новый, настройка чпу у битрикс

- дополнительно различные программные доработки по битрикс, поэтому хотелось бы найти программиста, хорошо знакомого с этой системой

Жду примерной стоимости. Спасибо.