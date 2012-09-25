Верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок232 просмотра

Здравствуйте, фрилансер.

Я Открывая онлайн - магазин: По продаже смартфонов и планшетов.

Мне нужна верстка всего интернет - магазина.

InSales.ru - платформа (Если есть платформа лучше советую.)

Пишите вашу цену, сроки выполнения в ЛС.

13 лет назад
magazine_pro
Ментрис 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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