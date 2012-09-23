Создание интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт11 заявок174 просмотра

Задача: разработать интернет магазин для реализации запчастей (например для телефонов)

для примера можно взять сайт all-spares.ua

В административной части сайта должно быть функция раздельного администрирования для товарных позиций (например админ 1 вносит товар 1 и видит только свой товар)

Возможно использовать любой бесплатный движок с дальнейшей доработкой под требуемую функциональность.

Проект на стадии написания ТЗ для разработчика.

Предлагайте.

13 лет назад
Diptown
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров