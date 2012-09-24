Специалист по Joomla CMS Drupal. 6 и 7

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки110 просмотров

Имеются 2 интернет-магазина на Joomla CMS Drupal. 6 и 7. Требуется специалист, который время от времени сможет выполнять доработки по сайтам. Времени займет минимум. Желательно с Киева!

DrupalJoomla
13 лет назад
steelfactor777
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров