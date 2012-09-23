Интернет-магазин (русския копия китайского)

Задача: сделать интерент магазин который будет копией китайского, а точнее представителем китайской компании в регионе. Магазин долже быть похож на китайский, товары обнавляться с китайского сайта, цены также. Сайт должен быть полностью на русском.

Необходимо обновление интернет-магазина полностью автоматизировать - т.е. обнавляться будет ежедневно автоматически с аналогичного китайского (товары, цены, услуги)

Оплата по завершению проекта. Расзработчик сдатёт сайт с инструкцией по управлению.

Предлагайте сразу ЦЕНЫ за проект, нечего тратить время на размышления по дизайну а потом не начинать работу из-за неадекватной цены.