Микроразметку для Yandex, Google. Переадресация

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Закрыт1 заявка162 просмотра

Добрым людям привет!

Кто может сделать микроразметку для Yandex, Google (и-магазин на Open Cart). А также:

- возможность устанавливать банер (вроде бы даже модуль есть)

- добавить кнопку "Новости и акции"

- Оптимизировать индексацию сайта

- установить шаблон 5.1 на новый домен.

- на hostenko установить переадресацию с одного на другой домен

13 лет назад
polosa71y
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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