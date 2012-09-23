Микроразметку для Yandex, Google. Переадресация

Добрым людям привет!

Кто может сделать микроразметку для Yandex, Google (и-магазин на Open Cart). А также:

- возможность устанавливать банер (вроде бы даже модуль есть)

- добавить кнопку "Новости и акции"

- Оптимизировать индексацию сайта

- установить шаблон 5.1 на новый домен.

- на hostenko установить переадресацию с одного на другой домен