Требуется внести доработки в интернет-магазин на Битриксе "малый бизнес". 1. Изменить структуру меню и сделать его сворачиваемым; 2. Сделать, чтобы размер баннера на главной странице отталкивался от размера самой картинки баннера, а не ...
Наполнить каталог товарами в 1С
Заполнить около 150-200 позиций товаров в 1С, с настроенными ценниками для печати.
На выходе должна получится готовая бд для импорта в 1С.
Указывайте пожалуйста свою цену за данную работу.
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