Создание интернет-магазина

Создать интернет магазин с возможностью экспорта товаров из сторонних магазинов по YML с расширенным функционалом. Верстка готова. Стою перед выбором движка. Не предлагать Битрикс, UMI, Джумлу и прочее. Система нестандартная, поэтому все должно быть очень очень гибко и настраиваемо под нужды. Как вариант - ImageCMS (Codeighiter) или что-то другое. От вас - предложения по движку, фреймворку, и программирование, настройка по ТЗ.

Сроки - 1-2 месяца