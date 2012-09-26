Исправить глюк в интернет-магазине на OpenCart

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Завершен1 заявка120 просмотров

При добавление текста на раздел, текст дублируется дважды, надо срочно исправить этот глюк, все вопросы в аську 400898634

Opencart
13 лет назад
promonika
Ярослав 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
Надежный специалист, оперативно выполняет работу, свое дело знает. Спасибо Вам Владимир!
Хороший заказчик. Чёткое задание, своевременная оплата. Надеюсь на долговременное сотрудничество

Заявки фрилансеров

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад

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