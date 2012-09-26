Здравствуйте, фрилансер. Я Открывая онлайн - магазин: По продаже смартфонов и планшетов. Мне нужна верстка всего интернет - магазина. InSales.ru - платформа (Если есть платформа лучше советую.) Пишите вашу цену, сроки ...
Собрать магазин на Джумла, дизайн готов
Дизайн сайта готов. (10 макетов с подробностями передам выбранному исполнителю)
Дизайн прикрепляю к заданию, чтобы было понятно о чем речь.
Нужно собрать сайт на Joomla
+ модуль магазина JoomShopping нужен (virtuemart решили что не подойдет)
+ блог на джумле для разделов «мастер-классы» и «конкурсы»
- Задача облегчается тем что не нужно подключать платежки. Оплата только наличными курьеру.
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Важно!
1. Рассматриваю только заявки в этой ветке.
2. Оплата по факту сдачи проекта.
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Что нужно оставить в заявке:
1. Цену (не скрою по данному проекту цена будет иметь значение) Бюджет до 300$.
2. Срок исполнения работы (промежуточно нужно будет показывать результаты на Вашем сервере).
3. Какие версии Joomla / JoomShopping / или другой модуль который вы предлагаете / вы будете использовать в работе.
4. Примеры лучших 5-ти собранных Вами магазинов на Джумле.
Если сработаемся, заказы будут периодически.
Ищу ответственного коллегу.
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