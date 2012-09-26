Собрать магазин на Джумла, дизайн готов

Дизайн сайта готов. (10 макетов с подробностями передам выбранному исполнителю)

Дизайн прикрепляю к заданию, чтобы было понятно о чем речь.

Нужно собрать сайт на Joomla

+ модуль магазина JoomShopping нужен (virtuemart решили что не подойдет)

+ блог на джумле для разделов «мастер-классы» и «конкурсы»

- Задача облегчается тем что не нужно подключать платежки. Оплата только наличными курьеру.

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Важно!

1. Рассматриваю только заявки в этой ветке.

2. Оплата по факту сдачи проекта.

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Что нужно оставить в заявке:

1. Цену (не скрою по данному проекту цена будет иметь значение) Бюджет до 300$.

2. Срок исполнения работы (промежуточно нужно будет показывать результаты на Вашем сервере).

3. Какие версии Joomla / JoomShopping / или другой модуль который вы предлагаете / вы будете использовать в работе.

4. Примеры лучших 5-ти собранных Вами магазинов на Джумле.

Если сработаемся, заказы будут периодически.

Ищу ответственного коллегу.