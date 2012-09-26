Интернет-магазин с интеграцией изображений

Добрый день,

Необходим сайт - интернет-магазин для компании, занимающейся профессиональной печатью изображений на различных сувенирных товаров с фотографиями пользователей как с компьютера, так и из социальных сетей (facebook, vk.com, instagram)

Сайт необходимо создать с 0.

Техническое описание:

1. Загрузка изображений пользователя с помощью интеграции с соц. сетями facebook, vk.com, instagram и персонального ПК . Пример визуализации (отображения): http://www.keepsy.com/photo/selector/5AnfZt0y

- vk.com, facebook.com

• Добавление фото со своей страницы (все фотоальбомы)

• Добавление с страниц друзей из друзей (все фотоальбомы)

• http://www.blurb.com/obt/index.html?starterbook=large_landscape_cleansimple

- Instagram

• Добавление фото со своей страницы (все фотоальбомы)

• Добавление “Ваша лента” (все фотоальбомы)

• Добавление фото, которые нравятся (like)

• http://instamag.ru/magnets/?auth=Y#feed

- Добавление с персонального компьютера

2. Структура выбора товара – меню-конструктор (без перезагрузки)

Выбор товара (плакат, кружка, альбом, магнит и т.д. – всего около 10-15 наименований) на котором пользователь размещает свои фотографии.

Выбор формата, размера, цвета и т.д.

Далее previewer и перенос фото в шаблоны (всего 20 шаблонов).

Если фото неправильной пропорции, то обрезается по краям.

3. В личном кабинете вывести историю заказов текстом. Статусы заказов в истории. Уведомления по email.

В системе администрирования сделать вывод заказов, как в конструкторе (только ссылки на фото в хорошем качестве) + скачивание архивом всех фото в хорошем разрешении.

4. Авторизация (вход в личный кабинет) через аккаунт соц. сети (facebook, vk.com, instagram).

5. Интернет-магазин – пересчет, только удаление товаров и добавление. Доставка каждого товара может быть разной.

6. Платежные система (Robocassa), наличными.

7. Счетчики-лайки.

8. Следить в соц.стях (http://printsta.ru «follow us»).

9. Дизайн главной - http://www.casetagram.com, http://gelaskins.ru

Светлый, легкий, функциональный, без излишка анимации.

10. Разделы: «О компании», «Контакты», «Доставка», «Оплата», «FAQ» - схожий-«сквозной» дизайн всех страниц. Стандартная информация в каждом из разделов.

Срок работ по самому проекту 6-8 недель.

Цена за проект очевидно не маленькая, так как довольно много функционала.

Хотелось бы знать не только порядок Вашего конечной суммы, но и из каких цифр складывается эта цена.

для контакта использовать почту [email protected] с темой «сайт»