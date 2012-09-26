При добавление текста на раздел, текст дублируется дважды, надо срочно исправить этот глюк, все вопросы в аську 400898634
Интернет-магазин с интеграцией изображений
Добрый день,
Необходим сайт - интернет-магазин для компании, занимающейся профессиональной печатью изображений на различных сувенирных товаров с фотографиями пользователей как с компьютера, так и из социальных сетей (facebook, vk.com, instagram)
Сайт необходимо создать с 0.
Техническое описание:
1. Загрузка изображений пользователя с помощью интеграции с соц. сетями facebook, vk.com, instagram и персонального ПК . Пример визуализации (отображения): http://www.keepsy.com/photo/selector/5AnfZt0y
• Добавление фото со своей страницы (все фотоальбомы)
• Добавление с страниц друзей из друзей (все фотоальбомы)
• http://www.blurb.com/obt/index.html?starterbook=large_landscape_cleansimple
• Добавление фото со своей страницы (все фотоальбомы)
• Добавление “Ваша лента” (все фотоальбомы)
• Добавление фото, которые нравятся (like)
• http://instamag.ru/magnets/?auth=Y#feed
- Добавление с персонального компьютера
2. Структура выбора товара – меню-конструктор (без перезагрузки)
Выбор товара (плакат, кружка, альбом, магнит и т.д. – всего около 10-15 наименований) на котором пользователь размещает свои фотографии.
Выбор формата, размера, цвета и т.д.
Далее previewer и перенос фото в шаблоны (всего 20 шаблонов).
Если фото неправильной пропорции, то обрезается по краям.
3. В личном кабинете вывести историю заказов текстом. Статусы заказов в истории. Уведомления по email.
В системе администрирования сделать вывод заказов, как в конструкторе (только ссылки на фото в хорошем качестве) + скачивание архивом всех фото в хорошем разрешении.
4. Авторизация (вход в личный кабинет) через аккаунт соц. сети (facebook, vk.com, instagram).
5. Интернет-магазин – пересчет, только удаление товаров и добавление. Доставка каждого товара может быть разной.
6. Платежные система (Robocassa), наличными.
7. Счетчики-лайки.
8. Следить в соц.стях (http://printsta.ru «follow us»).
9. Дизайн главной - http://www.casetagram.com, http://gelaskins.ru
Светлый, легкий, функциональный, без излишка анимации.
10. Разделы: «О компании», «Контакты», «Доставка», «Оплата», «FAQ» - схожий-«сквозной» дизайн всех страниц. Стандартная информация в каждом из разделов.
Срок работ по самому проекту 6-8 недель.
Цена за проект очевидно не маленькая, так как довольно много функционала.
Хотелось бы знать не только порядок Вашего конечной суммы, но и из каких цифр складывается эта цена.
для контакта использовать почту [email protected] с темой «сайт»
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