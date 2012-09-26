Добрый день, Необходим сайт - интернет-магазин для компании, занимающейся профессиональной печатью изображений на различных сувенирных товаров с фотографиями пользователей как с компьютера, так и из социальных сетей (facebook, vk.com, instagram) ...
Настройка Google Analytics
Требуется:
- установить на сайт (интернет-магазин) на Битриксе код Google Analytics
- сегментировтаь трафик с различных рекламных кампний (AdWords, Директ) и отдельных объявлений - UTM-метками или как-то ещё.
- в будущем потребуются отчёты по конверсии и ROI - для сегментов триафика.
Заявки фрилансеров
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