Настройка Google Analytics

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка87 просмотров

Требуется:

- установить на сайт (интернет-магазин) на Битриксе код Google Analytics

- сегментировтаь трафик с различных рекламных кампний (AdWords, Директ) и отдельных объявлений - UTM-метками или как-то ещё.

- в будущем потребуются отчёты по конверсии и ROI - для сегментов триафика.

Google Ads
13 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин с интеграцией изображений

    Добрый день, Необходим сайт - интернет-магазин для компании, занимающейся профессиональной печатью изображений на различных сувенирных товаров с фотографиями пользователей как с компьютера, так и из социальных сетей (facebook, vk.com, instagram) ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Собрать магазин на Джумла, дизайн готов

    $500

    Дизайн сайта готов. (10 макетов с подробностями передам выбранному исполнителю) Дизайн прикрепляю к заданию, чтобы было понятно о чем речь. Нужно собрать сайт на Joomla + модуль магазина JoomShopping нужен ...

    Joomla
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка

    $50

    Здравствуйте, фрилансер. Я Открывая онлайн - магазин: По продаже смартфонов и планшетов. Мне нужна верстка всего интернет - магазина. InSales.ru - платформа (Если есть платформа лучше советую.) Пишите вашу цену, сроки ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен интернет-магазин

    Нужно разработать интернет-магазин. Каталога продукции содержит около 5 000 тысяч наименований (видов товаров) - их будет нужно загрузить в базу данных будущего сайта. Все товары находятся в Excel. Также нужен стильный и не шаблонный ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнить каталог товарами в 1С

    $50

    Заполнить около 150-200 позиций товаров в 1С, с настроенными ценниками для печати. На выходе должна получится готовая бд для импорта в 1С. Указывайте пожалуйста свою цену за данную работу.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • AML Affiliate -> opencart

    Если кто знает как работает Advanced Multi Level Affiliate System в опенкарте пишите, есть задачка по настройке и модификации, делайте ставку за час работы, тут набежит часов на 40 задачка в общ сложности но можно ...

    Opencart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    Задача: разработать интернет магазин для реализации запчастей (например для телефонов) для примера можно взять сайт all-spares.ua В административной части сайта должно быть функция раздельного администрирования для товарных позиций ...

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад