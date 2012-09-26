Интеграция дизайна в Magento, импорт товаров

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Задачи:

Сверстать макеты.

Интегрировать верстку в Magento.

Импортировать товары.

Magento
13 лет назад
iMinds
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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