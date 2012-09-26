Создать интернет магазин с возможностью экспорта товаров из сторонних магазинов по YML с расширенным функционалом. Верстка готова. Стою перед выбором движка. Не предлагать Битрикс, UMI, Джумлу и прочее. Система нестандартная, поэтому все должно быть очень ...
Интеграция дизайна в Magento, импорт товаров
Задачи:
Сверстать макеты.
Интегрировать верстку в Magento.
Импортировать товары.
Заявки фрилансеров
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