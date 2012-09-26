Верстка и интеграция на WebAsyst

$165
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Закрыт2 заявки106 просмотров

Необходимо качественно сверстать и интегрировать готовый дизайн на движок WebAsyst (лицензия куплена)

Webasyst
13 лет назад
sdkuzmin
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Roronoa
Никита 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$165
5 дней

Заявки фрилансеров

Roronoa
Никита 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад