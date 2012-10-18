Найти и устранить конфликты скриптов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен6 заявок212 просмотров

После доработки php-shop некоторые функции перестали работать, есть подозрение на конфликты скриптов. $40-50.

PHP
13 лет назад
ZVV
57 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

k1on
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Стас очень быстро разобрался в проблеме и устранил ее. Точнее, багов было несколько. Планирую обратиться к Стасу еще. Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Все хорошо! Отличный человек! :)

Заявки фрилансеров

k1on
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад