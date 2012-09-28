Натяжка верстки с нуля на CMS PrestaShop

Здравствуйте!

Нужно натянуть нашу вёрстку на CMS PrestaShop. Подключить сайт к этой системе. Настройка CMS PrestaShop.

Домен, хостинг все есть. и все уже подключено.

Насчет аванса смогу подумать, когда пойму что отлично понимаем друг друга. Ну а так, оплата только по факту.

Планирую постоянное сотрудничество по поддержке интернет-магазина : разработка дополнительных модулей и тд.

Сейчас только планирую сам старт. Поэтому сейчас работу предлагаю - конкретизированный проект.

Пришлите примеры Ваших работ.

Заявки принимаю только от тех, кто работал с CMS PrestaShop.

Указывайте цену и сроки исполнения, пожалуйста!!!