После доработки php-shop некоторые функции перестали работать, есть подозрение на конфликты скриптов. $40-50.
Натяжка верстки с нуля на CMS PrestaShop
Здравствуйте!
Нужно натянуть нашу вёрстку на CMS PrestaShop. Подключить сайт к этой системе. Настройка CMS PrestaShop.
Домен, хостинг все есть. и все уже подключено.
Насчет аванса смогу подумать, когда пойму что отлично понимаем друг друга. Ну а так, оплата только по факту.
Планирую постоянное сотрудничество по поддержке интернет-магазина : разработка дополнительных модулей и тд.
Сейчас только планирую сам старт. Поэтому сейчас работу предлагаю - конкретизированный проект.
Пришлите примеры Ваших работ.
Заявки принимаю только от тех, кто работал с CMS PrestaShop.
Указывайте цену и сроки исполнения, пожалуйста!!!
Заявки фрилансеров
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