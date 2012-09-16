Ксения, спасибо Вам за проделанную работу! Вы молодцы! Я осталась безумно довольна тем, как Вы выполнили дизайн моего сайта. Всем рекомендую работать с Ксенией, понимает что нужно заказчику, работает внимательно, выясняет все требования, спокойна к замечаниям. Ксюша, Вам творческих успехов! Огромное Вам спасибо! Буду рекомендовать Вас всем!