Здравствуйте, Уважаемые Веб-лансеры! Требуется дизайн-проект торгового оборудования "остров" в развлекательном центре. Площадь 6 кв.м. Образец есть. Требования опишу. Указывайте, пожалуйста реальные сроки и реальную стоимость. Спасибо!
- Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Требуется создать презентацию компании опираясь на тематический дизайн сайта. www.bonbongallery.ru 1 Общее представление о компании 2 Фото товара и его описание Тезисы, лозунги - всё предоставлю! Объем 3-5-7 слайдов. Формат PDF или Power point. Пример презентации, которая нравится, ...Презентации1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется создать прайс-лист для системы яндекс.Маркет. CMS используется JOOMLA Объем не большой, около 100 товаров. Просьба указать сроки и стоимость. Спасибо!Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть несколько заданий: Требуется продвижение сайта интернет-магазина подарков по ключевикам: букеты из игрушек, игрушки-антистресс - Место: топ-10, регион продвижения: Москва и Московская обл и прогон сайта по каталогам и доскам. Сайт: http://bonbongallery.ru Оплата поэтапная и ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется оформить прейскурант салона-красоты в формате Power point, 10-20 листов. Сам перечень услуг и фото-материалы предоставлю. Готовый эскиз уже есть, то есть нужно по данному шаблону сделать новый прейскурант. перечень должен соответствовать экселевскому документу. Пишите стоимость и точные ...Презентации3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Домен есть, хостинг на джино. (Это все уже подключено.) Имеются макеты дизайна основных, уникальных страниц + верстка главной страницы. Сайт на данный момент подключен к CMS PrestaShop. Готова рассмотреть другие платформы, ориентируюсь на Joomla! Требуется: 1.Натяжка дизайна на движок ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужно натянуть нашу вёрстку на CMS PrestaShop. Подключить сайт к этой системе. Настройка CMS PrestaShop. Домен, хостинг все есть. и все уже подключено. Насчет аванса смогу подумать, когда пойму что отлично понимаем друг друга. Ну а ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Приветствую всех! требуется бработка фотографий букетов, цветочных композиций, мягких игрушек. Стартует магазин подарков. Сразу указывайте пожалуйста сроки и стоимость за одну фотографию. Чаще всего требуется только поменять фон на однотонный. Сейчас первый объем работы: фото от 30 до ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Требуется верстка готового дизайна, файлы в ПСД. ТЗ: Верстка должна быть выполнена под шаблоны ShopScript-а. Сверстать все созданные страницы макета. Верстка требуется кроссбраузерная HTML+CSS, семантическая,картинки использовать как можно меньше. Хочется чтобы верстка была современная, Сайт-резинка, минимум 1024 на ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется разработка дизайна визитки односторонней. Тематика : магазин подарков.Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! уважаемые специалисты, требуется верстка всех имеющихся у меня страниц макета. Верстка должна быть выполнена под шаблон скрипта shop script web asyst. Дизайн имеется, файлы в формате PSD. 1. Верстка должна быть : Валидная XHTML - Кодировка ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Создание элегантного дизайна сайта интернет-магазина. Главная страница :фон, меню, шапка, блог, новости, вобщем все элементы что есть на существующей странице. Внутренние страницы. Дизайн должен быть простой, красивый. Ни каких флэш-банеров и тд. Логотип тоже не нужен, достаточно будет ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад