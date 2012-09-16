kwickulka

Виктория Федотова kwickulka

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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  • Дизайн-проект торгового острова

    Здравствуйте, Уважаемые Веб-лансеры! Требуется дизайн-проект торгового оборудования "остров" в развлекательном центре. Площадь 6 кв.м. Образец есть. Требования опишу. Указывайте, пожалуйста реальные сроки и реальную стоимость. Спасибо!

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Презентация компании - подарки

    Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Требуется создать презентацию компании опираясь на тематический дизайн сайта. www.bonbongallery.ru 1 Общее представление о компании 2 Фото товара и его описание Тезисы, лозунги - всё предоставлю! Объем 3-5-7 слайдов. Формат PDF или Power point. Пример презентации, которая нравится, ...

    Дизайн сайта
    Презентации1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно создать прайс-лист для Яндекс.Маркета

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется создать прайс-лист для системы яндекс.Маркет. CMS используется JOOMLA Объем не большой, около 100 товаров. Просьба указать сроки и стоимость. Спасибо!

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поднятие сайта по 2 ключевикам:игрушки-антистресс

    $50

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть несколько заданий: Требуется продвижение сайта интернет-магазина подарков по ключевикам: букеты из игрушек, игрушки-антистресс - Место: топ-10, регион продвижения: Москва и Московская обл и прогон сайта по каталогам и доскам. Сайт: http://bonbongallery.ru Оплата поэтапная и ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оформление прейскуранта в Power Point

    Требуется оформить прейскурант салона-красоты в формате Power point, 10-20 листов. Сам перечень услуг и фото-материалы предоставлю. Готовый эскиз уже есть, то есть нужно по данному шаблону сделать новый прейскурант. перечень должен соответствовать экселевскому документу. Пишите стоимость и точные ...

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой сайт интернет-магазина, настр. платформы

    Домен есть, хостинг на джино. (Это все уже подключено.) Имеются макеты дизайна основных, уникальных страниц + верстка главной страницы. Сайт на данный момент подключен к CMS PrestaShop. Готова рассмотреть другие платформы, ориентируюсь на Joomla! Требуется: 1.Натяжка дизайна на движок ...

    JoomlaPrestashop
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Натяжка верстки с нуля на CMS PrestaShop

    Здравствуйте! Нужно натянуть нашу вёрстку на CMS PrestaShop. Подключить сайт к этой системе. Настройка CMS PrestaShop. Домен, хостинг все есть. и все уже подключено. Насчет аванса смогу подумать, когда пойму что отлично понимаем друг друга. Ну а ...

    Prestashop
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обработка фотографий

    Приветствую всех! требуется бработка фотографий букетов, цветочных композиций, мягких игрушек. Стартует магазин подарков. Сразу указывайте пожалуйста сроки и стоимость за одну фотографию. Чаще всего требуется только поменять фон на однотонный. Сейчас первый объем работы: фото от 30 до ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Вёрстка дизайна (Шопскрипт)

    Здравствуйте! Требуется верстка готового дизайна, файлы в ПСД. ТЗ: Верстка должна быть выполнена под шаблоны ShopScript-а. Сверстать все созданные страницы макета. Верстка требуется кроссбраузерная HTML+CSS, семантическая,картинки использовать как можно меньше. Хочется чтобы верстка была современная, Сайт-резинка, минимум 1024 на ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка макета под шаблон Shop-Script + натяжка

    $50

    Здравствуйте! уважаемые специалисты, требуется верстка всех имеющихся у меня страниц макета. Верстка должна быть выполнена под шаблон скрипта shop script web asyst. Дизайн имеется, файлы в формате PSD. 1. Верстка должна быть : Валидная XHTML - Кодировка ...

    Верстка макета
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта для Shop-scrip WebAsayst

    $50

    Создание элегантного дизайна сайта интернет-магазина. Главная страница :фон, меню, шапка, блог, новости, вобщем все элементы что есть на существующей странице. Внутренние страницы. Дизайн должен быть простой, красивый. Ни каких флэш-банеров и тд. Логотип тоже не нужен, достаточно будет ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
beshleyofp
Руслан 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Простой сайт интернет-магазина, настр. платформы
Хороший заказчик. Четкое тз, всегда в сети, с оплатой никаких проблем. Рекомендую!
Хочу сказать огромное спасибо, Руслану. Очень ответственный человек, все поставленные задачи выполнил на отлично и в срок! В процессе работы давал рекомендации. В работе спокоен, добр, выслушивал мои "капризы", и исполнял их. Руслан, хороший специалист. Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Lizy
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
9 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта для Shop-scrip WebAsayst
Очень понравилось работать с таким приятным и открытым человеком. Четко поставила свои идеи и пути к их реализации, а также активно помогала в ходе работы. Оплата по срокам, никаких трудностей и проблем в ходе работы не возникло. Приятно было сотрудничать.
Ксения, спасибо Вам за проделанную работу! Вы молодцы! Я осталась безумно довольна тем, как Вы выполнили дизайн моего сайта. Всем рекомендую работать с Ксенией, понимает что нужно заказчику, работает внимательно, выясняет все требования, спокойна к замечаниям. Ксюша, Вам творческих успехов! Огромное Вам спасибо! Буду рекомендовать Вас всем!
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Irina_Borisova
Ирина 
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Обработка фотографий
Спасибо за сотрудничество
Обработка фотографий была выполнена на отлично! Качественно, работа сдана в срок. Ирина, спасибо!
Ответный отзыв