Оформление прейскуранта в Power Point

Нужно сделать флешку-презентацию услуг автомойки для размещения на сайте. Практически такую же, как на этой странице Но должно быть другое авто и фон. Пункты анимации такие же: Мойка автомобиля, мойка двигателя, чистка дисков и т.д. Пожалуйста, ...