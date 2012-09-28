Электронный магазин на базе Magento

У нас есть готовый дизайн в формате PSD. Ищем опытного Magento-разработчика.

Что нужно будет сделать:

- Выполнить порезку дизайна из предоставленного PSD

- Применить этот дизайн к Magento

- Изменить функциональность под наши нужды

- Установить все это на наш сервер в Швеции

Круг задач в настоящее время определен не полностью. В целом, работы минимум на 2 - 3 недели. Оплата только почасовая.

Если вы также сможете оказывать услуги по последующей поддержке сайта (апгрейд движка Magento, небольшие изменения функциональности) - опишите условия, на которых вы сможете оказывать такую поддержку.