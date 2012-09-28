Небольшие доработки на Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок141 просмотр

Необходимо доработать сайт на Joomla.

Нужно:

1. Убрать присвоение порядкого номера заказу подряд (т.е. не должны заказу присваиваться номер предыдущего +1)

2. Настроить почту.

3. Добавить 1 страничку с другой продукцией.

4. Изменить состав носков в каждом из 4 артикулов.

5. Убрать слово "пластиковый" из описания.

6. Каким-то образом консолидировать сбор e-mail-ов, мобильных номеров заказов для дальнейшей рассылки.

7. Сделть ссылку на группу ВК.

Готов обсуждать по пунктам.

JoomlaНастройка почты
13 лет назад
Antonio999
Антон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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