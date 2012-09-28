После доработки php-shop некоторые функции перестали работать, есть подозрение на конфликты скриптов. $40-50.
Небольшие доработки на Joomla
Необходимо доработать сайт на Joomla.
Нужно:
1. Убрать присвоение порядкого номера заказу подряд (т.е. не должны заказу присваиваться номер предыдущего +1)
2. Настроить почту.
3. Добавить 1 страничку с другой продукцией.
4. Изменить состав носков в каждом из 4 артикулов.
5. Убрать слово "пластиковый" из описания.
6. Каким-то образом консолидировать сбор e-mail-ов, мобильных номеров заказов для дальнейшей рассылки.
7. Сделть ссылку на группу ВК.
Готов обсуждать по пунктам.
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