Поддержка существующих двух проектов на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки131 просмотр

Задача в следующем, есть два интернет-магазина на Битриксе. Требуется поддержка разработчика. Необходимо некоторое изменение функционала магазинов, добавление модулей (в основном, входящих в стандарт Битрикс-Бизнес), изменение карточки товара и все такое. Важным моментом является понимание принципов SEO, хотя бы минимальное понимание юзабилити.

В перспективе редизайн и некий "фейс-лифтинг" обоих проектов. Но это уже отдельным проектом и обсуждаться будет отдельно.

Оплата ежемесячно.

13 лет назад
HuntexClub
Максим 
52 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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