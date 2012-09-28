Сделать доработки сайта на Wordpress

Сайт faetonshop.com.ua на wp e-Commerce + gold cart

Работы:

-Сумма минимального заказа - указывать в админке (если сумма корзины меньше минимальной, а человек пытается продолжить оформление заказа - всплывающее окно с тестом "Извините минимальная сумма заказа в FaetonShop составляет 300грн. Пожалуйста добавьте товары на указанную сумму для продолжения оформления заказа. И ссылку "Продолжить покупки"");

-Скидки в зависимости от общей суммы корзины - три варианта сумм будет минимум (5%, 7% и 10%);

-Время доставки - чек бокс "выбрать время доставки" и затем две радио-кнопки "с 9:00 — 14:00" и "с 14:00 — 19:00". (должна быть возможность отключить эту функцию в админке).

-Подключить liqpay